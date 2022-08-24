Дмитрий Попко успешно стартовал в квалификации US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке стартовали матчи квалификации Открытого чемпионата США, где выступают двое казахстанцев – Дмитрий Попко и Михаил Кукушкин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Д. Попко в первом круге обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (170-я ракетка мира) - 4:6, 7:6, 6:2. В полуфинале квалификации US Open Дмитрий (236-й в рейтинге ATP) сыграет против 114-й ракетки мира Норберта Гомбоша из Словакии.

Сегодня, 24 августа, Михаилу Кукушкину в первом раунде предстоит сразиться аргентинцем Николасом Кикером (235-я ракетка мира).

Фото: qazsporttv.kz







