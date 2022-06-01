09:37
1 Июня 2022 08:23
Дмитрий Попко проиграл в первом круге парного разряда на турнире в Польше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко стартовал в парном разряда на турнире в Познани (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В первой встрече турнира казахстанец в паре с российским теннисистом Александром Шевченко проиграл чешскому дуэту Марек Генгел — Адам Павлашек в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6, во встрече, которая продлилась один час и четыре минуты.
Попко и Шевченко за время матча совершили пять двойных ошибок и исполнили лишь одну подачи навылет. Кроме того, казахстанец и россиянин выиграли четыре очка и два гейма подряд.
Матч проходил на стадии 1/8 финала турнира в Польше.
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