1 Июня 2022 08:23

Дмитрий Попко проиграл в первом круге парного разряда на турнире в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко стартовал в парном разряда на турнире в Познани (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой встрече турнира казахстанец в паре с российским теннисистом Александром Шевченко проиграл чешскому дуэту Марек Генгел — Адам Павлашек в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6, во встрече, которая продлилась один час и четыре минуты.

Попко и Шевченко за время матча совершили пять двойных ошибок и исполнили лишь одну подачи навылет. Кроме того, казахстанец и россиянин выиграли четыре очка и два гейма подряд.

Матч проходил на стадии 1/8 финала турнира в Польше.