Дмитрий Попко проиграл в квалификации турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (426-е место в рейтинге ATP) встретился с американцем Бруно Кудзухарой (612-е место) в первом раунде квалификации турнира в Саванне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Несмотря на то, что Попко считался явным фаворитом в данном противостоянии, он проиграл Кудзухаре в трех сетах — 6:7, 6:2, 4:6. Таким образом, казахстанец не смог побороться за выход в основную сетку и досрочно завершил выступление на этом «челленджере».

Призовой фонд турнира в Саванне составляет 80 000 долларов.

В 2023 году Дмитрий Попко играл исключительно на грунте — это его пятый турнир на этом покрытии.