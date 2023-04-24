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    16:16, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Дмитрий Попко проиграл в квалификации турнира в США

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (426-е место в рейтинге ATP) встретился с американцем Бруно Кудзухарой (612-е место) в первом раунде квалификации турнира в Саванне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Несмотря на то, что Попко считался явным фаворитом в данном противостоянии, он проиграл Кудзухаре в трех сетах — 6:7, 6:2, 4:6. Таким образом, казахстанец не смог побороться за выход в основную сетку и досрочно завершил выступление на этом «челленджере».

    Призовой фонд турнира в Саванне составляет 80 000 долларов.

    В 2023 году Дмитрий Попко играл исключительно на грунте — это его пятый турнир на этом покрытии.


    Теги:
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