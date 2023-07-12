Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (346-я ракетка мира) провел первый матч основного раунда на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в итальянском Сан Бенедетто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана сыграл с болгарским спортсменом Димитаром Кузмановым (184-й номер рейтинга АТР) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6. Игра продлилась один час и 37 минут.

По ходу матча казахстанский теннисист исполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки. Также казахстанский теннисист выиграл пять очков и один гейм подряд.