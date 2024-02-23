Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал турнира в США

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко сыграл свой второй матч на грунтовом турнире серии ITF одиночного разряда в американском городе Нейплс (штат Флорида), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен из Казахстана сыграл против местного теннисиста Трея Хильдебранда и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 19 минут. Игра состоялась на стадии 1/8 финала американского турнира.

Дмитрий Попко на данный момент располагается на 325-й строчке в рейтинге одиночного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Хильдебранд на 1160-й.