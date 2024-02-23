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    07:29, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал турнира в США

    Дмитрий Попко
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Дмитрий Попко сыграл свой второй матч на грунтовом турнире серии ITF одиночного разряда в американском городе Нейплс (штат Флорида), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсмен из Казахстана сыграл против местного теннисиста Трея Хильдебранда и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 19 минут. Игра состоялась на стадии 1/8 финала американского турнира.

    Дмитрий Попко на данный момент располагается на 325-й строчке в рейтинге одиночного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Хильдебранд на 1160-й.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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