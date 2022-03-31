РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 30 Март 2022 | GMT +6

    Дмитрий Попко не смог выйти во второй круг турнира в Португалии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Дмитрий Попко уступил в первом круге турнира в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Его соперником был итальянец Лусиано Дардери. матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:2 в пользу соперника.

    Стоит отметить, что Попко также высупает и в парном разряде. Сегодня, 30 марта, в дуэте с соотечественником Тимофеем Скатовым он сыграет против пары Мартин Куэвас (Уругвай)/Лусиано Дардери (Италия).


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!