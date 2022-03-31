Дмитрий Попко не смог выйти во второй круг турнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Дмитрий Попко уступил в первом круге турнира в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Его соперником был итальянец Лусиано Дардери. матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:2 в пользу соперника.

Стоит отметить, что Попко также высупает и в парном разряде. Сегодня, 30 марта, в дуэте с соотечественником Тимофеем Скатовым он сыграет против пары Мартин Куэвас (Уругвай)/Лусиано Дардери (Италия).