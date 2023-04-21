Дмитрий Попко не смог выйти в четвертьфинал турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (426-я ракетка мира) провел матч второго круга на грунтовом турнире одиночного разряда в американском городе Таллахасси (штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с французском теннисистом Энцо Коко (163-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Игра продлилась один час и девять минут.

Попко по ходу встречи исполнил две подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл четыре очка и один гейм подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала американского турнира.