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Дмитрий Муравьев назначен исполнительным директором Казахстанской федерации велоспорта

18 Октября 2019 14:30
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Дмитрий Муравьев назначен исполнительным директором Казахстанской федерации велоспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуре Казахстанской федерации велосипедного спорта произошли изменения - пост исполнительного директора организации занял Дмитрий Муравьёв, передает МИА «Казинформ».

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Дмитрий Муравьёв - известный профессиональный велогонщик, выступавший за казахстанскую команду Мирового тура «Pro Team Astana» и американский проект «RadioSha c k». В составе национальной сборной Казахстана становился серебряным и бронзовым медалистом Азиатских игр в Бангкоке-1998 и Пусане-2002 года. Кроме того, Муравьев записал в свой актив победу на четвертом этапе супермногодневки «Тур де Франс» и одержал ряд побед во многих профессиональных гонках.

Казахстанский экс-велогонщик является выпускником Almaty Management University и имеет степень магистра по специальности «Бизнес и управление».

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Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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