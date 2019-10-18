Дмитрий Муравьев назначен исполнительным директором Казахстанской федерации велоспорта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуре Казахстанской федерации велосипедного спорта произошли изменения - пост исполнительного директора организации занял Дмитрий Муравьёв, передает МИА «Казинформ».
Дмитрий Муравьёв - известный профессиональный велогонщик, выступавший за казахстанскую команду Мирового тура «Pro Team Astana» и американский проект «RadioSha c k». В составе национальной сборной Казахстана становился серебряным и бронзовым медалистом Азиатских игр в Бангкоке-1998 и Пусане-2002 года. Кроме того, Муравьев записал в свой актив победу на четвертом этапе супермногодневки «Тур де Франс» и одержал ряд побед во многих профессиональных гонках.
Казахстанский экс-велогонщик является выпускником Almaty Management University и имеет степень магистра по специальности «Бизнес и управление».
- Ондасын Уразалин: Состояние дорог остается проблемой номер один в Актюбинской области
- Назначен начальник Нацуниверситета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы
- Непобежденный казахстанский нокаутер готовится к возвращению на ринг
- Назерке Серик завоевала «золото» чемпионата Азии среди юниоров по боксу
- Казахстанские юниоры завоевали четыре «золота» на Чемпионате Азии по боксу в ОАЭ
- Качество нового поля в Спорт-сити проверили футболисты Ertis
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана