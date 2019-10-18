Дмитрий Муравьев назначен исполнительным директором Казахстанской федерации велоспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуре Казахстанской федерации велосипедного спорта произошли изменения - пост исполнительного директора организации занял Дмитрий Муравьёв, передает МИА «Казинформ».

Дмитрий Муравьёв - известный профессиональный велогонщик, выступавший за казахстанскую команду Мирового тура «Pro Team Astana» и американский проект «RadioSha c k». В составе национальной сборной Казахстана становился серебряным и бронзовым медалистом Азиатских игр в Бангкоке-1998 и Пусане-2002 года. Кроме того, Муравьев записал в свой актив победу на четвертом этапе супермногодневки «Тур де Франс» и одержал ряд побед во многих профессиональных гонках.

Казахстанский экс-велогонщик является выпускником Almaty Management University и имеет степень магистра по специальности «Бизнес и управление».