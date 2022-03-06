Дмитрий Морозов стал чемпионом в многоборье на ЧМ по конькобежному спорту в Норвегии

ХАМАР. КАЗИНФОРМ - Хамар (Норвегия) в эти дни принимает чемпионат мира по конькобежному спорту. Спортсмены соревнуются в многоборье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня на старт на дистанции 500 метров от Казахстана вышел Дмитрий Морозов. Спортсмен показал 36.12 секунд и стал первым на чемпионате мира.

На второй строчке расположился японец Рику Тсутия, «бронзу» оформил норвежский конькобежец и олимпийский чемпион Педер Конгсхёуг.