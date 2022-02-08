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Дмитрий Морозов: Результатом доволен, но есть над чем работать

8 Февраля 2022 22:18
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Дмитрий Морозов: Результатом доволен, но есть над чем работать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов занял 18-е место на Олимпиаде-2022 на дистанции 1500 метров. В интервью Olympic.kz спортсмен отметил, что результатом остался доволен, но есть над чем работать, передает МИА «Казинформ».

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«В принципе, я доволен своим результатом. Однако есть над чем работать: и в тактическом плане, и в физическом. Впереди масс-старт. Я настраивался на обе дистанции.

И масс-старт – это практически лотерея. Там может случиться всякое. Но ведь всегда надеешься на высший результат. Лед неплохой, похож на наш в Нур-Султане.

За супругу, Надежду, поболеть толком не удалось – смотрел по телевизору. Занимаемся вместе, у нас один тренировочный процесс», - озвучил Морозов.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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