Дмитрий Медведев привился от коронавируса

ГОРКИ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», - сказал Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

«Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин)», - отметил зампред СБ.

«Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», - уверен Медведев.

Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация.

«Очень спокойно. Без последствий, - рассказал зампред Совбеза. - Но это тоже индивидуальная история», - заключил он.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми привились государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Ажар Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов.