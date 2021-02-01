Дмитрий Медведев привился от коронавируса
«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», - сказал Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».
«Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин)», - отметил зампред СБ.
«Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», - уверен Медведев.
Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация.
«Очень спокойно. Без последствий, - рассказал зампред Совбеза. - Но это тоже индивидуальная история», - заключил он.
Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми привились государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Ажар Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов.