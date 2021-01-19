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Дмитрий Медведев поздравил Нурсултана Назарбаева с победой партии «Nur Otan» на выборах

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Января 2021, 16:15
Дмитрий Медведев поздравил Нурсултана Назарбаева с победой партии «Nur Otan» на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан -Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Собеседник поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой партии «Nur Otan» на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, подчеркнув, что результаты голосования свидетельствуют об общенациональном доверии и поддержке стратегического курса партии, нацеленного на обеспечение процветания народа и страны.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Дмитрия Медведева за теплые слова и с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между партиями «Nur Otan» и «Единая Россия», который в полной мере соответствует духу и содержанию казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники высказались за дальнейшее углубление и расширение взаимодействия по линии правящих партий двух стран в предстоящий период.


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