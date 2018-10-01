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Дмитрий Ли из Атырау завоевал «серебро» Паразиады
9 Октября 2018 19:01 125
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Джакарта (Индонезия) завершился второй день Паразиадских игр. Член национальной сборной Казахстана, атырауский спортсмен Дмитрий Ли стал обладателем «серебра» на дистанции 100 метров в свободном плавании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Наш соотечественник лишь на 1 секунду отстал от иранского плавца. Тройку лидеров замыкает спортсмен из Индии.
Отметим, что в первый день соревнований наш спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров стилем баттерфляй.
Автор: Абай Абылайұлы
Перевод: Сабина Біржанқызы
Ключевые слова: Спорт, Азиада-2018,
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