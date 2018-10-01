Дмитрий Ли из Атырау завоевал «серебро» Паразиады

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Джакарта (Индонезия) завершился второй день Паразиадских игр. Член национальной сборной Казахстана, атырауский спортсмен Дмитрий Ли стал обладателем «серебра» на дистанции 100 метров в свободном плавании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наш соотечественник лишь на 1 секунду отстал от иранского плавца. Тройку лидеров замыкает спортсмен из Индии.

Отметим, что в первый день соревнований наш спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров стилем баттерфляй.

Автор: Абай Абылайұлы

Перевод: Сабина Біржанқызы