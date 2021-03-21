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    12:37, 21 Март 2021 | GMT +6

    Дмитрий Баландин завоевал «золото» на турнире в Турции

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    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по плаванию Дмитрий Баландин одержал победу на турнире в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет
    Он стал лучшим на дистанции 200 метров брассом. Также на первую ступень поднялся Александр Варакин. Пловец завоевал «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем.
    На дистанции 200 метров баттерфляем Адильбек Мусин стал пятым, Анастасия Резванцева финишировала четвертой на дистанции 100 метров на спине.
    В этом же виде программы (среди мужчин) Адиль Каскабай также стал четвертым.
    Соревнования стартовали 18 марта. Казахстанская команда выступает на них в рамках сборов, которые проходили в Турции.

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