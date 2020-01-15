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Дмитрий Баландин завоевал вторую «бронзу» первого этапа Champion Swim Series
15 Января 2020 19:14
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Дмитрий Баландин во второй соревновательный день первого этапа турнира от Международной федерации водных видов спорта (FINA) - Champion Swim Series занял третье место в заплыве на 200 метров брассом, показав результат 2:13.58. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Д.Баландин уступил нидерландцу Арно Камминга (2:09.00) и немцу Маркусу Кох (2:09.81).
Общий призовой фонд турнира составляет 1,2 млн долларов.
Второй этап турнира Champion Swim Series пройдет в Пекине с 18 по 19 января.
Ранее сообщалось о том, что казахстанский пловец Дмитрий Баландин занял третье место в заплыве на 100 метров брассом, показав результат 1:00.55.
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