Дмитрий Баландин завоевал вторую «бронзу» первого этапа Champion Swim Series

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Дмитрий Баландин во второй соревновательный день первого этапа турнира от Международной федерации водных видов спорта (FINA) - Champion Swim Series занял третье место в заплыве на 200 метров брассом, показав результат 2:13.58. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Д.Баландин уступил нидерландцу Арно Камминга (2:09.00) и немцу Маркусу Кох (2:09.81).

Общий призовой фонд турнира составляет 1,2 млн долларов.

Второй этап турнира Champion Swim Series пройдет в Пекине с 18 по 19 января.

Ранее сообщалось о том, что казахстанский пловец Дмитрий Баландин занял третье место в заплыве на 100 метров брассом, показав результат 1:00.55.