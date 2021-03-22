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    01:02, 22 Март 2021 | GMT +6

    Дмитрий Баландин завоевал третью медаль на турнире в Турции

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    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пловцы успешно выступили на международном турнире по плаванию в Турции. В очередной соревновательный день они вновь отметились наградами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Дмитрий Баландин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Для его эта награда стала третьей на этих соревнованиях. Ранее он был вторым на 50 метров брассом, а также стал лучшим на дистанции 200 метров брассом.

    Адильбек Мусин поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам выступления на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он выигрывал «золото» на дистанции 100 метров баттерфляем.
    Аделаида Пчелинцева отметилась «серебром» на дистанции 100 метров брассом. Ранее Пчелинцева была первой на «полтиннике».
    Анастасия Резванцева на дистанции 50 метров на спине стала четвертой (на двухсотметровке она взяла «серебро»).
    Адиль Каскабай на 50 метров вольным стилем показал шестой результат.

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