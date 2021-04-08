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    00:26, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Дмитрий Баландин завоевал «серебро» на открытом чемпионате России по плаванию

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казани на Открытом чемпионате России состоялся мужской финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Лидер казахстанской команды Дмитрий Баландин, квалифицировавшийся в финал с первым временем, в итоге занял второе место. Он проплыл дистанцию за 02:08.85.

    Первым на финише был россиянин Антон Чупков - 02:08.31. Третье место осталось за Кириллом Пригодой - 02.09.77.

    Для Баландина данный финал стал третьим на турнире. Ранее он стал седьмым на дистанции 50 метров брассом и четвертым на дистанции 100 метров брассом.

    Нынешний чемпионат России утвержден FINA как отборочный турнир, отвечающий стандартам Олимпийских игр в Токио.


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