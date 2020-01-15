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Дмитрий Баландин завоевал «бронзу» первого этапа Champion Swim Series

15 Января 2020 10:31
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Дмитрий Баландин завоевал «бронзу» первого этапа Champion Swim Series

ШЕНЬЧЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - В Шеньчжэнь (Китай) стартовал первый этап второго сезона турнира от Международной федерации водных видов спорта (FINA) - Champions Swim Series, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанский пловец Дмитрий Баландин занял третье место в заплыве на 100 метров брассом, показав результат 1:00.55.

Победителем заплыва стал Арно Камминга (Нидерланды), который преодолел дистанцию за 58.61. «Серебро» завоевал Зибей Ян, показавший результат 59.02.

Сегодня, 15 января, Баландин выступит на дистанции 200 метров брассом. На этой же дистанции выступят чемпион мира 2015 года Маркус Кох (Германия), чемпион Европы Арно Камминга (Нидерланды) и серебряный Олимпийский призер (2016) американец Джон Прено.


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Ключевые слова: Спорт,
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