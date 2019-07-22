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Дмитрий Баландин занял седьмое место на чемпионате мира в Кванджу

22 Июля 2019 20:30 82
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Дмитрий Баландин занял седьмое место на чемпионате мира в Кванджу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кванджу (Южная Корея) состоялся финальный заплыв на дистанции 100 метров, в котором принял участие казахстанец , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

 Баландин смог преодолеть свою неосновную дистанцию за 59.14. Этот результат позволил ему в итоге занять седьмое место. 

Стоит отметить, что днем ранее олимпийский чемпион проплыл стометровку за 59.03, что стало новым рекордом Казахстана. 

Победу одержал рекордсмен мира британец Адам Пити - 57.14. Вторым на финише был его соотечественник Джейм Уилби - 58.46. Замкнул тройку лучших китаец Ян Зибей - 58.63. 

Напомним, в финал Баландин пробился также с выполнение олимпийской лицензии на этой дистанции.


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Ключевые слова: Спорт,
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