Дмитрий Баландин занял седьмое место на чемпионате мира в Кванджу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кванджу (Южная Корея) состоялся финальный заплыв на дистанции 100 метров, в котором принял участие казахстанец , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Баландин смог преодолеть свою неосновную дистанцию за 59.14. Этот результат позволил ему в итоге занять седьмое место.

Стоит отметить, что днем ранее олимпийский чемпион проплыл стометровку за 59.03, что стало новым рекордом Казахстана.

Победу одержал рекордсмен мира британец Адам Пити - 57.14. Вторым на финише был его соотечественник Джейм Уилби - 58.46. Замкнул тройку лучших китаец Ян Зибей - 58.63.

Напомним, в финал Баландин пробился также с выполнение олимпийской лицензии на этой дистанции.



