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Дмитрий Баландин взял «золото» открытого чемпионата по плаванию в США

7 Декабря 2019 12:30
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Дмитрий Баландин взял «золото» открытого чемпионата по плаванию в США

АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ – 4 декабря в Атланте (США) стартовал открытый чемпионат США по плаванию. В турнире принимают участие казахстанские пловцы Дмитрий Баландин и Адильбек Мусин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В рамках соревнования, казахстанец финишировал первым на дистанции 100 метров брассом. Его время составило 59,36. «Серебро» турнира завоевал американец Андрю Уилссон, показавший время 59.54. Тройку лидеров замкнул Коди Миллер (59.92).

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Ключевые слова: Спорт,
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