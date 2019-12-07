Дмитрий Баландин взял «золото» открытого чемпионата по плаванию в США

АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ – 4 декабря в Атланте (США) стартовал открытый чемпионат США по плаванию. В турнире принимают участие казахстанские пловцы Дмитрий Баландин и Адильбек Мусин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках соревнования, казахстанец финишировал первым на дистанции 100 метров брассом. Его время составило 59,36. «Серебро» турнира завоевал американец Андрю Уилссон, показавший время 59.54. Тройку лидеров замкнул Коди Миллер (59.92).