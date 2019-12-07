Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
вчера 22:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дмитрий Баландин взял «золото» открытого чемпионата по плаванию в США
7 Декабря 2019 12:30
Поделиться:
АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ – 4 декабря в Атланте (США) стартовал открытый чемпионат США по плаванию. В турнире принимают участие казахстанские пловцы Дмитрий Баландин и Адильбек Мусин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстанки завоевали 10 медалей на ЧА по водным видам спорта Казахстанки завоевали медали ЧА среди возрастных групп в прыжках в воду ЧА среди возрастных групп: казахстанки стали вторыми в артистическом плавании
В рамках соревнования, казахстанец финишировал первым на дистанции 100 метров брассом. Его время составило 59,36. «Серебро» турнира завоевал американец Андрю Уилссон, показавший время 59.54. Тройку лидеров замкнул Коди Миллер (59.92).
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Конькобежцы-спринтеры Казахстана вошли в 4-ку лучших на этапе Кубка мира
- 39 казахстанских спортсменов проводили на Сурдлимпийские игры в Италии
- ХК «Барыс» отправился на выездную серию КХЛ
- Попавшей в беду юношеской сборной Азербайджана помогли в Атырауской области
- Десять спортсменов из Казахстана стали обладателями олимпийских стипендий МОК
- В столице чествовали лауреатов премии «Алтын тұғыр - 2019»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047