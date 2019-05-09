Дмитрий Баландин выступит на Champions Swim Series в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через два дня, 11 мая, стартует второй этап оригинального мирового турнира по плаванию Champions Swim Series. Принимать его будет Будапешт (Венгрия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В этом виде программы выступает олимпийский чемпион казахстанец Дмитрий Баландин. На первом этапе, который прошел в Гуанчжоу, его соперниками были бронзовый призер ОИ-2016 россиянин Антон Чупков, бронзовый призер ЧМ-2017 и рекордсмен мира в этой дисциплине японец Иппэй Ватанабэ, а также китаец Цин Хайян, ставший вторым на ЧМ-2018 на короткой воде.

Однако в старт-листе этапа в Венгрии произошло одно существенное изменение. Вместо Хайяна на дорожку выйдет американец Джош Прено. Этот пловец стал вторым на триумфальной для Баландина Олимпиаде в Рио. Таким образом, в Будапеште сразится вся тройка лучших ОИ-2016: Баландин, Прено, Чупков. К слову, Ватанабэ в Рио занял шестое место.

Напомним, участниками турнира являются мировые звезды, которые были приглашены Международной федерацией водных видов спорта (FINA).

На первом этапе Баландин стал четвертым. Показанное время позволило ему завоевать лицензию на Олимпиаду-2020. Более того, в смешанной эстафете казахстанский пловец отметился бронзовой медалью.

Добавим, что после соревнований в Венгрии Баландин отправится в США, где будет тренироваться под руководством знаменитого тренера Дэйва Сало. Чуть ранее туда отправились Адильбек Мусин и Адиль Каскабай.