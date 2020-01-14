Дмитрий Баландин выступит на Champion Swim Series в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14-16 января Шеньчжэнь (Китай) примет первый этап второго сезона турнира от Международной федерации водных видов спорта (FINA) - Champions Swim Series. Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин примет участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Международная федерация водных видов спорта объявила о старте второго сезона престижного турнира по плаванию «Champions Swim Series». Среди участников соревнований: олимпийские чемпионы, победители мировых первенств, рекордсмены и лидеры рейтинга FINA прошлого года. В число элиты вошел и Баландин, получивший мировое признание после победы на Олимпиаде-2016.

Казахстанский пловец выступит на дистанции 200 метров брассом. На этой же дистанции выступят чемпион мира 2015 года Маркус Кох (Германия), чемпион Европы Арно Камминга (Нидерланды) и серебряный Олимпийский призер (2016) американец Джон Прено. Соревнования на дистанции 200 метров брассом состоятся завтра, 15 января.

Добавим, что представленный FINA оригинальный формат контеста отличается от привычного олимпийского. На каждой дистанции будет только один заплыв, который и будет являться финальным. Причем за победу будут биться только четыре пловца. Всего соревновательная программа включает в себя 14 дисциплин. Всего в турнире примут участие 70 спортсменов из 26 стран.

Напомним, в прошлом сезоне турнира «Champions Swim Series» Дмитрий Баландин завоевал лицензию на участие в Олимпиаде-2020.