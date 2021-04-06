Дмитрий Баландин вышел в полуфинал чемпионата России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. В утренней программе четвертого соревновательного дня состоялись предварительные заплывы на дистанции 200 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В этом виде программы выступает казахстанец Дмитрий Баландин. Он уверенно преодолел квалификацию и вышел в полуфинал с третьим временем.

Баландин проплыл дистанцию за 2:11.61. Время промежуточного лидера россиянина Антона Чупкова составляет 2:09.98.

Добавим, что полуфинал состоится сегодня, 6 апреля.