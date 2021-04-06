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    17:05, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Дмитрий Баландин вышел в полуфинал чемпионата России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. В утренней программе четвертого соревновательного дня состоялись предварительные заплывы на дистанции 200 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    В этом виде программы выступает казахстанец Дмитрий Баландин. Он уверенно преодолел квалификацию и вышел в полуфинал с третьим временем.

    Баландин проплыл дистанцию за 2:11.61. Время промежуточного лидера россиянина Антона Чупкова составляет 2:09.98.

    Добавим, что полуфинал состоится сегодня, 6 апреля.


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