Дмитрий Баландин вышел в финал чемпионата мира в Кванджу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Дмитрий Баландин выступит в финале чемпионата мира по плаванию, который проходит в эти дни в Кванджу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В Кванджу состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом. В этот раунд Баландин пробился с 13-м результатом. При этом стоит отметить, что стометровка не является его основным видом. Главные мировые успехи Баландина связаны с дистанцией вдвое длиннее.

Дмитрий боролся за выход в главный заплыв во втором полуфинале. Среди соперников буквально все основные лидеры: олимпийский чемпион, а также рекордсмен мира на этой дистанции британец Адам Пити, Ясухиро Косеки из Японии, показавший третье промежуточное время в квалификации. Баландин в своем заплыве показал четвертый результат - 59.03. Первым же коснулся бортика Пити, проплывший за 56.88 (новый мировой рекорд).

По итогам двух полуфиналов Дмитрий показал шестой результат. Это позволило ему войти в восьмерку финалистов.

Завтра, 22 июля, в золотом заплыве против него выступят Пити, Косеки, Антон Чупков (Россия), Ян Зибей (Китай), Эндрю Уилсон (США), Кирилл Пригода (Россия) и Джеймс Уилби (Великобритания).

