+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -3 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дмитрий Баландин выиграл «серебро» открытого чемпионата США по плаванию

9 Декабря 2019 11:26
Поделиться:
Дмитрий Баландин выиграл «серебро» открытого чемпионата США по плаванию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США завершился открытый чемпионат по плаванию. В активе команды Казахстана - ещё одна медаль соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме

Дмитрий Баландин взял «золото» открытого чемпионата по плаванию в США
Казахстанцы завоевали 4 «золота» на международном турнире по плаванию в Минске Казахстанки  завоевали 10 медалей на ЧА по водным видам спорта Казахстанки завоевали медали ЧА среди возрастных групп в прыжках в воду

Ее для Казахстана завоевал Дмитрий Баландин. На дистанции 200 метров брассом казахстанский спортсмен показал время 2:09.71. Это позволило ему завоевать «серебро» турнира. Победителем заплыва стал американец Коди Миллер (2:09.67). «Бронзу» в свой актив записал его соотечественник Эндрю Уилсон (2:10.10).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив