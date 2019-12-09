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Дмитрий Баландин выиграл «серебро» открытого чемпионата США по плаванию
9 Декабря 2019 11:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США завершился открытый чемпионат по плаванию. В активе команды Казахстана - ещё одна медаль соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Ее для Казахстана завоевал Дмитрий Баландин. На дистанции 200 метров брассом казахстанский спортсмен показал время 2:09.71. Это позволило ему завоевать «серебро» турнира. Победителем заплыва стал американец Коди Миллер (2:09.67). «Бронзу» в свой актив записал его соотечественник Эндрю Уилсон (2:10.10).
Ключевые слова: Спорт,
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