РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Дмитрий Баландин финишировал четвертым на открытом чемпионате России по плаванию

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по плаванию Дмитрий Баландин стал четвертым на Открытом чемпионате Росси в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
    Именитый пловец стал участником финального заплыва на 100 метров брассом. Он преодолел дистанцию за 59.81. Данное время позволило ему занять четвертое место.
    Победу одержал Кирилл Пригода (Россия) - 59.11. Россиянин Антон Чупков стал вторым - 59.47. Замкнул тройку лучших Александр Палатов (Россия) - 59.59.
    Отметим, что Дмитрий проплыл по олимпийскому нормативу, который в этой дисциплине равен 59.93. При этом у казахстанца уже есть лицензия в этом виде соревновательной программы. Он ее выполнил на чемпионате мира-2019, проплыв за 59.56.
    Нынешний чемпионат России утвержден FINA как отборочный турнир, отвечающий стандартам Олимпийских игр в Токио. Добавим, что сегодня Баландин празднует свой день рождения.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!