Дмитрий Баландин финишировал четвертым на открытом чемпионате России по плаванию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по плаванию Дмитрий Баландин стал четвертым на Открытом чемпионате Росси в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Именитый пловец стал участником финального заплыва на 100 метров брассом. Он преодолел дистанцию за 59.81. Данное время позволило ему занять четвертое место.

Победу одержал Кирилл Пригода (Россия) - 59.11. Россиянин Антон Чупков стал вторым - 59.47. Замкнул тройку лучших Александр Палатов (Россия) - 59.59.

Отметим, что Дмитрий проплыл по олимпийскому нормативу, который в этой дисциплине равен 59.93. При этом у казахстанца уже есть лицензия в этом виде соревновательной программы. Он ее выполнил на чемпионате мира-2019, проплыв за 59.56.

Нынешний чемпионат России утвержден FINA как отборочный турнир, отвечающий стандартам Олимпийских игр в Токио. Добавим, что сегодня Баландин празднует свой день рождения.



