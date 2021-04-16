Для жителей Жанааркинского района Карагандинской области доставили три тысячи доз вакцины

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области началась массовая вакцинация жителей. Одним из первых прививку от коронавируса получил аким района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера, 14 апреля, в Жанааркинском районе началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми привились аким Юржан Беккожин, главный государственный санитарный врач района Айжан Мусабекова и др.

В Жанааркинский район доставлено 3 тысячи доз «Спутника V». Вакцинироваться могут все желающие жители.

Пункт вакцинации находится по адресу: посёлок Жанаарка, проспект С. Сейфуллина, 63. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00 (без выходных).