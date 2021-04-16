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    21:55, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Для жителей Жанааркинского района Карагандинской области доставили три тысячи доз вакцины

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области началась массовая вакцинация жителей. Одним из первых прививку от коронавируса получил аким района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера, 14 апреля, в Жанааркинском районе началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми привились аким Юржан Беккожин, главный государственный санитарный врач района Айжан Мусабекова и др.

    В Жанааркинский район доставлено 3 тысячи доз «Спутника V». Вакцинироваться могут все желающие жители.

    Пункт вакцинации находится по адресу: посёлок Жанаарка, проспект С. Сейфуллина, 63. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00 (без выходных).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Карагандинская область Общество
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