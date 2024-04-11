Для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих - Олжас Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главный вопрос – ситуация в западных регионах, где ожидается вторая волна паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Вице-премьер, заместитель руководителя Штаба Канат Бозумбаев доложил об ожидаемом поступлении больших объемов воды по реке Жайык из Российской Федерации.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. Началось половодье на реке Сакмара. По прогнозам, вода с верховьев рек Жайык и Сакмара поступит на территорию Западно-Казахстанской области во второй декаде апреля. В настоящее время уровень воды в реке Жайык в городе Уральск составляет 728 см, при этом, согласно ожиданиям, он приблизится к критической отметке 850 см.

По Атырауской области за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки на гидропостах по реке Жайык также наблюдается незначительный подъем уровня воды. Приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.

По поручению Главы Правительства Олжаса Бектенова по итогам его рабочих поездок в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области мобилизованы силы и средства акиматов, МЧС, МВД и Нацгвардии, Минобороны.

В Западно-Казахстанской области группировка сил для проведения аварийно-спасательных работ будет доведена до 6 тыс. человек, в Атырауской области — до 4 тыс. человек. Из разных регионов страны направляется порядка 4 тыс. единиц техники.

Фото: Правительство РК

Премьер-Министр поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники.

— Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау. Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунктов. Сегодня начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды, в первую очередь, усиляем Уральск, далее — Атырау, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Главой Правительства даны поручения акиматам двух областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.

На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля, режимы ЧС сняты в Павлодарской области и области Абай в связи со стабилизацией паводковой обстановки.