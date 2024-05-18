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    13:27, 18 Май 2024 | GMT +6

    Для защиты кладбища в Сарайшыке соорудили дополнительную дамбу

    Для защиты кладбища в Сарайшыке соорудили дополнительную дамбу
    Фото: скрин с видео

    В Атырауской области из-за сильного течения паводковой воды оперативным штабом по ЧС Махамбетского района принято решение о разрыве дороги на 44-м километре трассы «Атырау-Индер» в районе Сарайшыка. Это было сделано с целью пропуска паводковый воды в овраги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - В настоящее время село Сарайшык окружено паводковой водой. Ведутся работы по отводу воды в овраги путем разрыва дороги, канала Курсай. Тем не менее напор паводковой воды остается сильным. Для защиты захоронений, находящихся в 2 километрах от села, срочно была возведена дополнительная дамба длиной 800 метров. Сейчас в районе кладбища находится 12 единиц тяжелой техники, чтобы не допустить прорыва дамбы. Борьба с паводком ведется круглосуточно без перерыва, - рассказала аким Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиева.

    Помимо спецтехники, для борьбы с паводком в селе Сарайшык мобилизовано 95 военнослужащих, 49 специалистов МЧС, жители села.

    По данным Казгидромета на 08:00 18 мая, уровень воды в реке Жайык (Урал) в Махамбетском районе поднялся на 8 см, составив 1008 см

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Река Урал Видео Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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