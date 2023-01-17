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Для юных жителей Экибастуза организована безопасная перевозка по железной дороге

17 Января 2023, 11:10
Для юных жителей Экибастуза организована безопасная перевозка по железной дороге

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2 ,5 тысяч детей из Экибастуза доставили пассажирскими поездами на станцию Курорт-Боровое, где они провели зимние каникулы, и обратно домой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

АО «Пассажирские перевозки» уделило особое внимание перевозкам детских организованных групп. Для обеспечения безопасной и комфортной перевозки несовершеннолетних организованы свыше 30 дополнительных прицепных вагонов.

Чтобы поездка детей была более увлекательной и интересной, по прибытию на станцию Курорт-Боровое для детей организована познавательная экскурсия по достопримечательностям курортной зоны.


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