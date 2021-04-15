Для встречающих и провожающих ограничили вход в столичный аэропорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры по реализации нового постановления главного государственного санитарного врача на транспорте приняты в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, рассказал пресс-секретарь столичной воздушной гавани Анвар Шалекенов, передает МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня вход в здание аэропорта Нурсултан Назарбаев временно будет ограничен для встречающих и провожающих. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения были внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача на транспорте. В связи с чем в регионах, расположенных в зоне высокого риска, точнее в «красной» зоне, будут ограничены допуски в здания железнодорожных вокзалов и аэропортов для провожающих и встречающих», - отметил Анвар Шалекенов.

Он сообщил, что для удобства пассажиров аэропорта Нурсултан Назарбаев перед входными группами организованы дополнительные места ожидания. Для пассажиров с ограниченными возможностями будут организованы дежурные группы из числа сотрудников аэропорта.

«Вопрос с несопровождаемыми несовершеннолетними пассажирами будет решаться через агентов авиакомпаний. Просим всех отнестись с пониманием», - обратился к пассажирам Анвар Шалекенов.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач на транспорте подписал новое постановление.