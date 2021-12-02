Для возвышения Жангир хана не нужно принижать Исатая и Махамбета – Арман Скабыл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для возвышения Жангир хана не нужно умалять значение Исатая и Махамбета. Такое мнение высказал художественный руководитель исторического сериала «Жангир жан. Сарай сыры» Арман Скабыл в ходе презентации исторических сериалов от телеканала «Qazaqstan»» в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как один из авторов сценария сериала «Жангир хан. Сарай сыры», как художественный руководитель фильма, я скажу так. Только одно. И Махамбет, и Исатай – наши выдающиеся деятели. Один – поэт, другой – батыр. В сравнении с ними, в то время, когда господствовала советская идеология, Жангир хан был показан как враг. А если вглядеться в историю, то все выглядит по-другому. Жангир вовсе не был таким человеком. В сериале и Жангир велик, и Махамбет велик, и Исатай велик», – сказал известный журналист.

По его словам, в сериале рассказывается, как между Жангиром и Исатаем возник земельный спор.

«Жангир и Махамбет выросли вместе. Вместе учились. Позднее Махамбет ушел из Сарая. Через два-три года произошло известное в истории восстание. И друзья детства стали заклятыми врагами. Что стало причиной этому? Некоторые журналисты говорят о земельных спорах. Земельный спор был между Исатаем и Жангиром», – сказал Арман Скабылулы.

По его словам, не было спора из-за женщин между Жангир ханом и руководителями национально-освободительного восстания.

«Мы постарались не принижать ни Махамбета, ни Жангира, ни Исатая, а показать, из-за чего возник конфликт в исторический период. Думаю, зрители все это поймут. И здесь не было вопроса о женщине, как думают некоторые», – сказал художественный руководитель проекта.

По его словам, при подготовке сериала были использованы данные исследований Рахымжана Отарбаева о Жангир хане, а также роман «Махамбет» Зейноллы Кабдолова, данные исследований историков из западных регионов Казахстана.