Для въезжающих в Бельгию установлены новые правила тестирования на COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Бельгийцы встречают 2021 год в условиях жесткого карантина, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В стране продолжает действовать комендантский час – 22 часов вечера до 6 утра.

Кроме того, в соответствии с Королевским указом, бельгийская полиция получила разрешение входить в жилище граждан, если будут обоснованные подозрения об организации «вечеринок».

Штрафы за подобные нарушения повысили до 770 евро. При этом правоохранительные органы могут конфисковать оборудование организаторов подпольных мероприятий (музыкальные установки, автомобили).

Также для ограничения роста заражений коронавирусом введены новые меры для лиц, кто въезжает в Бельгию, пробыв более 48 часов за границей в «красной зоне».

Путешественникам следует пройти обязательные ПЦР- тесты на 1 и 7 день после возвращения.