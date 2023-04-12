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Для ускоренного развития геномных технологий необходима научно-техническая программа – Кунсулу Закарья

Арайлым Мұрат
12 Апреля 2023, 18:57
Для ускоренного развития геномных технологий необходима научно-техническая программа – Кунсулу Закарья Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Национальной академии наук РК Кунсулу Закарья заявила, что для ускоренного развития геномных технологий необходима научно-техническая программа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране всего несколько исследовательских институтов и вузов, которые используют геномные технологии. Однако между ними не установлена связь интеграции и кооперации. Это становится препятствием для эффективного использования кадровых и материальных ресурсов. К сожалению, развитие и вклад геномных технологий в укрепление биологической безопасности страны невелики. Это может нанести ущерб национальной и биологической безопасности. Для ускоренного развития геномных технологий и укрепления биологической безопасности страны нам нужно разработать долгосрочную научно-техническую программу. Она позволит объединить все геномные лаборатории страны в уникальный научно-технологический кластер и обеспечить разработку передовых научных решений», - сказала Кунсулу Закарья в ходе первого заседания Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК.

По ее словам, создание этого кластера также позволит в среднесрочной перспективе сформировать big data-центр в биоинформационном направлении для обеспечения технологии хранения и анализа больших объемов данных.

«В этом вопросе также важно законодательное обеспечение и подготовка кадров. Например, в нашей стране вопросы использования геномных технологий в проведении исследований не регламентированы на нормативном уровне. В рамках предусмотренных средств по целевому финансированию программы необходимо выделить государственные гранты для приобретения современного оборудования и приборов для проведения крупных научных исследований. Это очень актуальный вопрос. Одна из актуальных проблем – модернизация научной инфраструктуры. Необходимо ускорить ремонт и строительство зданий и лабораторий, отвечающих современным требованиям», - добавила президент Национальной академии наук Кунсулу Закарья.

Ранее сообщалось, что в Астане прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК под председательством Касым-Жомарта Токаева.


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