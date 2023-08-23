Для укрепления корпоративного духа – в «Астана LRT» объяснили баннеры на стройке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В компании «City Transportation Systems» объяснили значение вывешенных баннеров на объектах строительства проекта «Астана LRT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространились фото, на которых запечатлены баннеры с надписями на китайском и русском языках «Предприятие выигрывает в безопасности, жизнь драгоценна в заботе».

«Подрядчики вешают такие баннеры для укрепления корпоративного духа. Также баннеры по технике безопасности висят в местах производства работ», - пояснила пресс-секретарь CTS Оксана Лоскутова.





В марте этого года сообщалось, что строительство LRT продолжит китайская компания. Поезда для проекта «Aстана LRT» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая «CRRC Tangshan Co., Ltd». Всего в проекте предусмотрено 18 станций и 19 поездов.