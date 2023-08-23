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    12:24, 23 Август 2023 | GMT +6

    Для укрепления корпоративного духа – в «Астана LRT» объяснили баннеры на стройке

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В компании «City Transportation Systems» объяснили значение вывешенных баннеров на объектах строительства проекта «Астана LRT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространились фото, на которых запечатлены баннеры с надписями на китайском и русском языках «Предприятие выигрывает в безопасности, жизнь драгоценна в заботе».

    «Подрядчики вешают такие баннеры для укрепления корпоративного духа. Также баннеры по технике безопасности висят в местах производства работ», - пояснила пресс-секретарь CTS Оксана Лоскутова.


    В марте этого года сообщалось, что строительство LRT продолжит китайская компания. Поезда для проекта «Aстана LRT» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая «CRRC Tangshan Co., Ltd». Всего в проекте предусмотрено 18 станций и 19 поездов.


    Теги:
    Общество Инфраструктурные проекты Транспорт Астана Главная для mail.ru
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