Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Для тренировки подростков пригласим японских тренеров – Федерация дзюдо РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Июня 2023, 21:32
Для тренировки подростков пригласим японских тренеров – Федерация дзюдо РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Казахстанской федерации дзюдо Асхат Житкеев сообщил, что для тренировки детей планируется привлечь японских тренеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 30 лет мы еще не получили ни одну золотую медаль (по дзюдо, прим. ред.). Чтобы победить, нужно собирать знания отовсюду. Для этого мы привезли французских специалистов. Кроме того, планируется пригласить японских тренеров. Однажды мы приглашали специалиста из этой страны, однако его подход к нашей сборной не подошел. Поэтому мы ищем японских тренеров для подростков и детей», - сказал Асхат Житкеев на брифинге с участием представителей СМИ.

Кроме того, спикер подчеркнул, что Казахстан не будет привлекать легионеров из других стран для участия в Олимпийских играх.

«У нас в стране 90 тысяч дзюдоистов, поэтому привлекать легионеров не планируем. Приоритет отдаем спортсменам нашей страны. Из-за рубежа мы приглашаем только тренеров. Надеюсь, что мы сможем дать нашим парням и девушкам весь этот опыт, а затем пожинать плоды», - добавил Асхат Житкеев.

Напомним, с 16 по 18 июня в Астане пройдет турнир по дзюдо «Qazaqstan Barysy Grand Slam». В нем примут участие более 300 спортсменов из 42 стран мира.


Спорт   Дзюдо   Боевые искусства  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США