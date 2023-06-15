Для тренировки подростков пригласим японских тренеров – Федерация дзюдо РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Казахстанской федерации дзюдо Асхат Житкеев сообщил, что для тренировки детей планируется привлечь японских тренеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 30 лет мы еще не получили ни одну золотую медаль (по дзюдо, прим. ред.). Чтобы победить, нужно собирать знания отовсюду. Для этого мы привезли французских специалистов. Кроме того, планируется пригласить японских тренеров. Однажды мы приглашали специалиста из этой страны, однако его подход к нашей сборной не подошел. Поэтому мы ищем японских тренеров для подростков и детей», - сказал Асхат Житкеев на брифинге с участием представителей СМИ.

Кроме того, спикер подчеркнул, что Казахстан не будет привлекать легионеров из других стран для участия в Олимпийских играх.

«У нас в стране 90 тысяч дзюдоистов, поэтому привлекать легионеров не планируем. Приоритет отдаем спортсменам нашей страны. Из-за рубежа мы приглашаем только тренеров. Надеюсь, что мы сможем дать нашим парням и девушкам весь этот опыт, а затем пожинать плоды», - добавил Асхат Житкеев.

Напомним, с 16 по 18 июня в Астане пройдет турнир по дзюдо «Qazaqstan Barysy Grand Slam». В нем примут участие более 300 спортсменов из 42 стран мира.