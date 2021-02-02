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Для строительства Международного торгового центра «Центральная Азия» выделен земельный участок

Автор:  
Серик Сабеков
2 Февраля 2021, 09:42
Для строительства Международного торгового центра «Центральная Азия» выделен земельный участок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для строительства Международного торгово-экономического центра «Центральная Азия» выделен земельный участок. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации проекта Международного торгово-экономического центра «Центральная Азия» с узбекской стороной согласовано место дислокации. Мы выделили земельный участок и проводим переговоры с инвестором», - сказал Бахыт Султанов.

Вместе с тем, министр пояснил, что реализация проекта затягивается.

«Однако в связи с изменением позиции узбекской стороны, процесс реализации проекта затягивается. Мы рассматриваем дополнительные варианты реализации проекта. В целом Центр будет способствовать развитию приграничной торговли с Узбекистаном путем «обеления» и создания торговой инфраструктуры, и позволит нарастить торговлю до $10 млрд», - добавил Бахыт Султанов.


Центральная Азия   Правительство РК   Узбекистан  
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