-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Для стабилизации ситуации на валютном рынке проведены интервенции - Нацбанк
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк для стабилизации ситуации на валютном рынке проводил валютные интервенции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На глобальных фондовых и валютных рынках наблюдается ухудшение ситуации. Распространение коронавируса СOVID-19 и недостижение договоренностей странами ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усиливают риски замедления мировой экономики», - сообщили в Нацбанке.
По данным Нацбанка, цены на нефть с 6 марта 2020 года снизились с $50 до $35 долларов за баррель или более, чем на 30%. Валюты развивающихся рынков, в том числе торговых партнеров Казахстана, слабеют.
«Учитывая внешние условия, Национальный Банк 10 марта 2020 года для стабилизации ситуации на валютном рынке проводил валютные интервенции», - добавили в Нацбанке.
Вместе с тем, впервые на валютных торгах АО «Казахстанской фондовой биржи» был активизирован метод франкфуртского аукциона. Инструмент был разработан биржей совместно с Национальным Банком для предотвращения необоснованной волатильности.
«Национальный банк не допустит дестабилизации ситуации и осуществляет постоянный мониторинг валютного рынка. В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены. В рамках политики транспарентности все валютные операции Национального Банка будут освещаться через публичные заявления», - добавили в Нацбанке.
- Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок
- Ставки по тенговым депозитам на март и апрель пересмотрены в Казахстане
- Вполне ожидаемая и адекватная мера – Председатель АФК о повышении базовой ставки до 12%
- На предложение перевести пенсионные накопления в иностранную валюту ответил Руслан Даленов
- Стоит ли ожидать девальвации, ответил Руслан Даленов
- Сколько денег накоплено в Нацфонде Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана