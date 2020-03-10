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Для стабилизации ситуации на валютном рынке проведены интервенции - Нацбанк

10 Марта 2020 13:29
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Для стабилизации ситуации на валютном рынке проведены интервенции - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк для стабилизации ситуации на валютном рынке проводил валютные интервенции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На глобальных фондовых и валютных рынках наблюдается ухудшение ситуации. Распространение коронавируса СOVID-19 и недостижение договоренностей странами ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усиливают риски замедления мировой экономики», - сообщили в Нацбанке.

По данным Нацбанка, цены на нефть с 6 марта 2020 года снизились с $50 до $35 долларов за баррель или более, чем на 30%. Валюты развивающихся рынков, в том числе торговых партнеров Казахстана, слабеют.

«Учитывая внешние условия, Национальный Банк 10 марта 2020 года для стабилизации ситуации на валютном рынке проводил валютные интервенции», - добавили в Нацбанке.

Вместе с тем, впервые на валютных торгах АО «Казахстанской фондовой биржи» был активизирован метод франкфуртского аукциона. Инструмент был разработан биржей совместно с Национальным Банком для предотвращения необоснованной волатильности.

«Национальный банк не допустит дестабилизации ситуации и осуществляет постоянный мониторинг валютного рынка. В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены. В рамках политики транспарентности все валютные операции Национального Банка будут освещаться через публичные заявления», - добавили в Нацбанке.



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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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