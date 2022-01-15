Для стабилизации экономической ситуации необходим крепкий бюджет - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская прокомментировала поручения Главы государства, озвученные в Мажилисе 11 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствование бюджетной системы и укрепление инвестиционной привлекательности один из немногих вопросов экономического блока новой повестки работы Правительства.

Во-первых, для стабилизации экономической ситуации необходим крепкий бюджет. Поддержка бюджетной устойчивости будет осуществляться за счет горнорудного сектора. Поступления от отрасли, которая получает ряд льгот для разведки и освоения новых месторождений, являются одним из главных статей доходов государства. Планируется принять новый механизм расчета дополнительного размера налог на добычу полезных ископаемых с привязкой к изменению цен на мировых рынках. Кроме того, часть маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов будет также направляться в бюджетную систему», - сказала Анна Альшанская.

Вместе с тем, она отметила, что Казахстане сложились серьезные диспропорции в социально-экономическом развитии и производительности экономики регионов.

«Локомотивом экономики в стране остаются города-миллионники и сырьевые экспортоориентированные регионы. Для выравнивания развития регионов важное значение имеют межбюджетные отношения и бюджетная самостоятельность регионов. С 2020 года поступления по корпоративного подоходного налога (КПН) от малого и среднего бизнеса зачисляются в местные бюджеты. По данным Министерства финансов, в прошлом году регионы собрали 481,6 млрд тенге налогов, превысив плановый показатель примерно на 100 млрд. С 2023 года планируется расширение спектра налоговых поступлений на местный уровень. Децентрализация налоговых доходов будет способствовать к снижению встречных финансовых потоков между уровнями бюджетов и межтерриториальной дифференциации регионов», - пояснила эксперт.

Старший научный сотрудник КИСИ считает, что открытость и готовность к иностранным инвестициям всегда были отличительными чертами страны.

«Важной задачей сегодня является восстановление доверия инвесторов. В ближайшее время будет принята Концепция инвестиционной политики до 2025 года, которая будет основана на «зеленой» повестке», - говорит Анна Альшанская.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.