Для стабильного развития государства обязательно общественное согласие – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для стабильного развития государства обязательно общественное согласие. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, выступая на Форуме президентского кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинфрм».

«Сегодня на повестке стоит вопрос о человеческом капитале, и он возник не сегодня. Мы уже долгое время находимся на госслужбе. Идеи предлагать легко, но вот их реализовывать, это совсем другая история. Согласно сведениям, на сегодня 90% резервистов на государственной службе, из 13 тысяч отобрали 300, из них 180 человек были приняты на работу. Можно сказать, что здесь сидят лучшие из лучших. Это большое доверие, оказанное вам», - сказал Ералы Тугжанов.

Спикер добавил, что в последнее время самой большой проблемой в мире стала пандемия коронавируса.

«И наше государство переживает трудные времена. Заболело около 400 тысяч человек, погибло 4 тысячи. Надо из всего этого вынести урок. Для стабильного развития государства необходимо общественное согласие. Поэтому мы должны невидимые вещи чувствовать сердцем и стремиться в будущее», - добавил Ералы Тугжанов.



