28 Июня 2022 13:12

Для создания цифрового государства надо отменить любые справки – глава МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что цифровые решения приносят значимые результаты для всего общества и государственного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для создания цифрового государства нам необходимо осуществить полный запрет на повторный запрос данных, отменить любые справки, базируясь на ключевом принципе - данные принадлежат гражданам или бизнесу, а не государству и чиновникам», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

«Успех цифровой трансформации страны напрямую зависит от уровня вовлеченности всех ЦГО и МИО. Цифровые решения приносят осязаемые результаты как для общества, так и для государственного аппарата, особенно в части улучшения его эффективности», - добавил министр.

По словам главы ведомства, на сегодня в связанные с цифровизацией отрасли внесены изменения в 4 Кодекса и 16 законов, включающие 100 поправок в действующее законодательство.

Ранее Багдат Мусин сообщил, что в Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов. По его словам, ведется работа по релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.