Для создания 5G в Казахстане намерены снизить в 10 раз плату за использование радиочастот
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя на пленарном заседании Мажилиса поправки в налоговое законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С целью привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G и развитие искусственного интеллекта предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет», - сказал Руслан Даленов.
Вместе с этим, как отметил министр, зарубежные интернет-компании, реализующие услуги и товары физическим лицам в электронном виде будут обязаны платить НДС.
«По аналогии с банками, в целях очистки от плохих кредитов ипотечных компаний, при прощении проблемных кредитов предлагается не рассматривать в качестве дохода физических лиц прекращение обязательств по займу», - добавил Руслан Даленов.
Ранее председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал, на каком этапе находится процесс внедрения высокоскоростного интернета 5G.
Также ранее сообщалось об окончательных сроках внедрения сети 5G в Казахстане.
Стоит отметить, что первая в Казахстане коммерческая сеть 5G запущена в Нур-Султане.
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