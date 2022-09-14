Для современных городов лучше выбирать простое название – архитектор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Архитектор Сагындык Джамбулатов считает, что для современных городов лучше выбирать простое название. По его словам, прежнее название столицы Астана понятно и для европейцев, и для азиатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежнее название столицы Астана стало известным на весь мир. Это неосложненное название. Для современных городов лучше выбирать простое название. Название «Астана» понятно и для европейцев, и для азиатов. Это красивое название», - прокомментировал архитектор в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Сагындык Джамбулатов принимал активное участие в строительстве города.

«Мы все строили город. Строители и архитекторы активно принимали участие в формировании столицы. Город красивый, интересный. Мы с большим энтузиазмом занимались его строительством. Все осталось в памяти», - добавил Сагындык Джамбулатов.

Ранее сообщалось, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.

Фото: massaget.kz







