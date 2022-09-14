РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:40, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Для современных городов лучше выбирать простое название – архитектор

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Архитектор Сагындык Джамбулатов считает, что для современных городов лучше выбирать простое название. По его словам, прежнее название столицы Астана понятно и для европейцев, и для азиатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежнее название столицы Астана стало известным на весь мир. Это неосложненное название. Для современных городов лучше выбирать простое название. Название «Астана» понятно и для европейцев, и для азиатов. Это красивое название», - прокомментировал архитектор в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Сагындык Джамбулатов принимал активное участие в строительстве города.

    «Мы все строили город. Строители и архитекторы активно принимали участие в формировании столицы. Город красивый, интересный. Мы с большим энтузиазмом занимались его строительством. Все осталось в памяти», - добавил Сагындык Джамбулатов.

    Ранее сообщалось, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

    Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.


    Фото: massaget.kz




    Теги:
    Общество Астана Мнения
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!