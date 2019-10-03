Для современного государства логично развиваться в тесной связи между властью, партией и обществом - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывает не только хорошее знание внутренних проблем, но и сложных и динамичных процессов в международных отношениях. Правильно отмечено всемирное признание устойчивой и успешной модели Казахстана. Преемственность в достижении стратегических целей в программе Назарбаева вновь основана на продолжении системных реформ в казахстанском обществе. Такое мнение озвучила доктор экономических наук, болгарский профессор Нина Дюлгерова.

По ее словам, позитивным фактом является желание Президента Касым-Жомарта Токаева продолжать положительные процессы, а также на основе своей предвыборной платформы формулировать основные приоритеты своего управления.

«Для современного эффективного государства логично развиваться в контексте тесной связи между властью, партией и обществом. Положительные результаты этой трехсторонней дихотомии можно увидеть в Китае, чьи темпы экономического роста, политическая стабильность и растущее влияние в региональном и глобальном масштабе впечатляют.

В обращении К.Токаева ясно, точно и аргументированно изложены основные приоритеты его политики управления. В нем очень четко и конкретно описывается путь, который, сохраняя все традиционное и специфическое в успешной модели Назарбаева, позволяет принять позитивные тенденции в мире. Это включает в себя укрепление роли неправительственных организаций как эффективного представителя проблем и потребностей общества, реорганизацию административного сектора, повышение качества системы образования и здравоохранения. Важное значение имеет сфера охраны общественного порядка. Закон применяется, когда общественный порядок и безопасность общества подвергаются испытаниям. Несомненно, такой подход гарантирует межнациональное согласие и межрелигиозное сотрудничество в Казахстане», - отметила доктор экономических наук.

По мнению Н. Дюлгеровой, серьезный акцент в обращении Президента РК ставится на развитии среднего и малого бизнеса. Стимулирование и создание хороших условий для развития МСП будет гарантировать расширение так называемого среднего класса, один из важнейших элементов процветающего общества. Неспособность крупных казахстанских компаний конкурировать на региональном и мировом рынках также определяет направление устойчивого развития казахстанского общества.

«Из обращения Касым-Жомарта Токаева можно сделать несколько выводов. Президент Казахстана не только хорошо знает проблемы, но и предлагает разумные и соответствующие национальной и региональной ситуации решения. Кроме того, положительным признаком его управления является тот факт, что он стремится выполнить свои предвыборные обещания, что дает надежду на то, что страна продолжит развиваться как устойчивый и предсказуемый фактор в Евразии», - резюмировала Нина Дюлгерова.