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    22:11, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Для совершенствования законодательства в сфере СМИ будет создана рабочая группа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров принял участие в заседании Республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и культуры Miras при партии AMANAT. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На заседании с участием депутатов Парламента РК, руководителей общественных организаций, экспертов, представителей творческой интеллигенции были обсуждены вопросы реализации поручений Главы государства по правовому совершенствованию сферы информации и укреплению профессионального потенциала журналистов.

    «Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем нынешнем Послании народу, нам необходимо иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации. У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много, ни мало идеологический суверенитет страны», - подчеркнул Аскар Умаров.

    Министр ознакомил присутствующих с деятельностью министерства по правовой, организационной и методической поддержке профессионального совершенствования и качественного развития средств массовой информации.

    Также А. Умаров сообщил, что начата работа по совершенствованию законодательства в области СМИ.

    «Мы собираем предложения и ведем переговоры с представителями общественных организаций в сфере СМИ. Совместно с экспертами и представителями медиа-отрасли будет разработана концепция по вопросам совершенствования законодательства. Для этого будет создана специальная рабочая группа с широким привлечением представителей СМИ, гражданского общества, НПО, общественных деятелей и других заинтересованных организаций», - отметил министр.

    В завершение Аскар Умаров призвал членов республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и культуры Miras при партии AMANAT направить свои предложения и принять активное участие в обсуждении обновленного законодательства в области СМИ.


    Теги:
    Правительство AMANAT Послание Президента РК-2022 СМИ Послание Президента РК МИОР
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