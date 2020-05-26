Для сотрудников ЦГКБ Алматы с 1 июня установлен вахтовый метод работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вопросы обеспечения трудоустройства сотрудников ЦГКБ рассмотрели в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления общественного здоровья Тлеуханом Абилдаевым в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с коллективом Центральной городской клинической больницы. Приняли участие порядка 30 сотрудников из числа заведующих отделений, а также заместители директора.

«Рассмотрены вопросы, поднятые в обращении трудового коллектива, связанные с трудоустройством и ходом осуществления выплат надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, и зараженных данной инфекцией. Был заслушан доклад вр.и.о. главного врача ЦГКБ Гульнар Кулкаевой о текущей ситуации. Так, по собственному желанию уволились 10 сотрудников больницы. До 1 июня ожидают трудоустройства выздоровевших 143 сотрудников, с 1 по 15 июня все остальные сотрудники готовы выйти на работу», - сообщили в пресс-службе акимата.

Участниками встречи были рассмотрены подходы городского управления общественного здоровья по мерам дальнейшего регулирования трудовых прав с учетом сложившейся ситуации в рамках карантинного режима.

Для сотрудников ЦГКБ с 1 июня текущего года установлен вахтовый метод работы по 15 дней, за исключением сотрудников отделения реанимации, которым предусмотрен почасовой график работы.

Кроме того, будет обеспечено максимальное трудоустройство сотрудников ЦГКБ на вакантные должности ГКБ №4, ГКБ №7, ГБСНП. При этом не трудоустроенным сотрудникам ЦГКБ на период производственного простоя за счет средств местного бюджета планируется осуществлять выплату среднемесячной заработной платы.

По вопросу надбавок создана специальная рабочая группа, списки сформированы, в ближайшее время ожидаются официальные результаты расследования спецгруппы Министерства здравоохранения РК. С учетом этого будут приняты окончательные решения.

На встрече выступили врач-травматолог приемного отделения Д. Кунтуев, заведующая отделением гинекологии Г. Амиреева, эпидемиолог Г. Жантуова и др.

Напомним, в ЦГКБ произошла массовая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что расследование по ситуации в больнице завершено.