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Для солдат срочной службы объявляются «кредитные каникулы»

15 Декабря 2022, 17:45
Для солдат срочной службы объявляются «кредитные каникулы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум. Документ скрепили подписями министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Инициатива оборонного ведомства дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы.

Отсрочки платежей по кредитам предполагается «заморозить» по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями. Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с Агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности.

В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика. По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.

В целом меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы.


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