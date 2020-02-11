Для сохранения мира и согласия нужно участие гражданского общества – Асылбек Кожахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – В Казахстане должно быть не только «слышащее» государство, но и «слышащее» гражданское общество. Так считает президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Асылбек Кожахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда происходят какие-то события, конечно, в запальчивости, особенно в первые минуты, часто делаются скоропалительные выводы. Но, мне кажется, что здесь проблема гораздо глубже, чем сами события. Вообще, в 21 веке увеличилась агрессивность между людьми, а вот понять, научно разобраться, поговорить и снять вот эти обвинения – вот с этим у нас есть вопросы. Поэтому мы считаем, что нужно во всем разобраться, успокоиться. Надеемся, что правительственная комиссия даст больше информации о сложившейся ситуации. В то же время, нам кажется, что участие гражданского общества было бы очень полезно, и даже, я бы сказал, необходимо», - сказал А.Кожахметов.

По его мнению, гражданские силы имеют нужный потенциал для разрешения конфликтов в обществе, чтобы не появлялось необоснованных обвинений у сторон этих конфликтов.

В целом, по словам А.Кожахметова, назрела необходимость дальнейшего развития общественных демократических институтов, умения слушать и слышать друг друга. То есть, «слышащим» должно быть не только государство, но и «слышащее» гражданское общество, которое, дополняя работу государственных органов, будет стимулировать у людей желание слышать друг друга и верить друг другу. Это позволит разрешать возникающие конфликты и смотреть в будущее с уверенностью.