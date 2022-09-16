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    14:53, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Для социальных нужд буду собирать каждый тиын со всего города -  аким Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что для социальных нужд будет собирать каждый тиын со всего города. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Рынки не раз обращались к государству по вопросам парковок, прилегающим к ним. Как будет организована работа по парковкам? Какая разница между частным владельцем и единым оператором? Просьба, чтобы не было никаких посредников при уплате налогов и других отчислений по парковкам. Также просьба рассмотреть передачи парковочных мест для арендаторов рынка», - прозвучал вопрос акиму на встрече с представителями бизнеса, отраслевых ассоциаций и НПП «Атамекен».

    «Мы недавно завершили прием активов ТОО «Alan Parking» и ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» в коммунальную собственность. Будет 100% коммунальное предприятие, все доходы от единого оператора будут идти в местный бюджет, никаких посредников не будет. По информации департамента государственных доходов, в прошлом году 56 рынков заплатили в бюджет города 1,8 млрд тенге, за 8 месяцев текущего года – 2 млрд тенге. По оценкам, оборот 56 рынков города равен 2 годовым бюджетам города и оценивается примерно в 2 трлн тенге. Поэтому, когда мне говорят, что паркинги должны отойти к рынкам, особенно, где Северное кольцо, то я с этим не согласен. Паркинги останутся в коммунальной собственности. Как это принято во всем мире, актив парковок будет относиться к администрации города. Доходы от платных парковок будут идти на социальные нужды горожан. Новые трубы, инженерные сети, школы и поликлиники, все это будет строиться за счет местного бюджета. Для социальных нужд со всего города буду собирать каждый тиын», - заявил Ерболат Досаев.


    Теги:
    Акимат Алматы Экономика
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