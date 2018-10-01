Для Сербии очень важно наращивать с Казахстаном сотрудничество - Александр Вучич

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сербии Александр Вучич восхитился динамичным развитием Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсудили все важные вопросы по поводу нашего политического и экономического сотрудничества. Я рад, что снова нахожусь в Астане, которая меня сильно впечатляет. Мне кажется, в Центральной Азии нет такого города, который так сильно меняется и модернизируется с такой скоростью, как это происходит с Астаной. Конечно, я восхищен успехами, которых достигает Казахстан благодаря Президенту Назарбаеву, ясному его видению, движущей энергией и приверженностью своему делу», - сказал Александр Вучич по итогам переговоров с Нурсултаном Назарбаевым в Акорде.



А. Вучич подчеркнул, что для Сербии очень важно наращивать с Казахстаном сотрудничество.



«Сотрудничество, в основе которого заложены принципы мира, стабильности, экономического процветания, привлечения инвестиций, укрепления экономической мощи граждан, модернизации общества, укрепление обороноспособности страны. Отношения между нашими странами очень хорошие, конструктивные, обладающие перспективами для их дальнейшего укрепления. Надеюсь, что этому будет способствовать и сегодняшняя встреча», - резюмировал Александр Вучич.





